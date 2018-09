5 problémových potomků, kteří měli potíže se zákonem a dali svým slavným rodičům pořádně zabrat

Tyto děti daly svým rodičům pěkně zabrat. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

S teenagery to rodiče často nemají jednoduché. A ani světoznámé celebrity nejsou výjimkou. Podívejte se na hvězdy, které měly se svými ratolestmi plné ruce práce. S některými se problémy táhly až do dospělosti.

Chet Hanks

Syn herce Toma Hankse (62) a Rity Wilson Chet (28) se otevřeně přiznal k závislosti na drogách. V roce 2015 musel do léčebny poté, co způsobil autonehodu, když řídil auto svých rodičů pod vlivem drog a alkoholu. Řidič druhého vozu později obvinil i Chetovy rodiče, kteří podle něho byli stejně (ne)zodpovědní, protože o synových problémech věděli, a přesto mu půjčili auto.

Indio Downey

Syn herce Roberta Downeyho Jr. Indio (25) byl několikrát chycen s kokainem a obviněn z několika trestných činů v souvislosti s držením zakázaných látek v roce 2014. Později ho poslal do léčebny sám jeho otec. No, jen jestli má synáčkovi co vyčítat, sám Robert v jeho věku nebyl zrovna vzorem ctnosti.

Scout Willis

Dcera Bruce Willise (63) a Demi Moore (55) Scout (27) byla zatčena, když policistům dala falešnou občanku poté, co ji zastavili s otevřeným pivem na ulici. Jejich nejmladší dcera Tallulah (24) pak v roce 2014 musela nastoupit do léčebny poté, co několik let pouze vymetala večírky. S náctiletými dívkami to zkrátka není jednoduché.

Cameron Douglas

Cameron Douglas (39), syn herce Michaela Douglase (73), byl zatčen za trestné činy spojené s drogami minimálně třikrát. V roce 2010 byl odsouzen k pěti letům vězení za prodej drog. Poté, co se opakovaně pokoušel do vězení propašovat drogy, byl odsouzen ke dvěma letům v izolaci a trest mu byl prodloužen. Vězení opustil v roce 2018.

Nicole Richie

Modelka a dcera slavného zpěváka Lionela Richieho Nicole (36) byla v roce 2003 obviněna z držení heroinu. O tři roky později byla pro změnu usvědčena z řízení pod vlivem alkoholu. ■