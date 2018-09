Kim Kardashian se opět svlékla donaha: Intimní partie zakryla pouze květinami

Kim Kardashian Profimedia.cz

Dokonce i oslava narození nejmladší dcerky Chicago (7 měsíců), kterou porodila náhradní matka začátkem roku, měla motivy třešňových kvítků. S Chicago si Kim nedávno vyrazila na pláž a sdílela roztomilou fotku, jak dcerku hubičkuje při vodních hrátkách.

Ačkoliv někteří lidé vyčítají Kim, že se neustále odhaluje a využívá vlastní nahotu jako reklamu, jde jí to velice dobře. Produkty její kosmetické značky KKW Beauty jsou většinou vyprodané okamžitě poté, co se objeví na trhu. Pokud tedy Kim něco opravdu jde, tak je to svlékání. ■