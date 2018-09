Lady Gaga otevřeně promluvila o chronické bolesti: Každý den vstávám s vědomím, že ji budu cítit

Lady Gaga Profimedia.cz

Na pódiu je zpěvačka Lady Gaga (32) absolutní profesionálkou a skutečnou hvězdou, ale mimo něj se potýká s chronickou bolestí, o které nyní otevřeně promluvila pro americký Vogue. Pro ten nafotila také sérii snímků na podporu svého nového filmu Zrodila se hvězda, který měl nedávno premiéru na filmovém festivalu v Benátkách. Ve snímku si zahrála po boku herce Bradleyho Coopera, se kterým jí to prý na place šlo skvěle.

„Vždy mě dokáží vytočit lidé, kteří neberou fibromyalgii vážně. Pro mě je to skutečně nekonečný cyklus úzkostí, depresí, posttraumatického syndromu, traumatu a panické poruchy, které mají vliv na nervový systém a výsledkem je chronická bolest,“ svěřila se pro Vogue.

„Není to legrace. Každý den vstávám s vědomím, že budu cítit bolest,“ nechala se slyšet zpěvačka, která o své nemoci otevřeně promluvila poprvé loni ve vlastním dokumentu Five Foot Two. Lady Gaga přiznala, že v 19 letech byla znásilněna a od té doby trpí nejen posttraumatickým syndromem a dalšími psychickými potížemi, ale především i zmiňovanou chronickou bolestí. ■