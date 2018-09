Tomu nebudete věřit: Muzikálový fešák si před spaním pouští porod své manželky Míši Tomešové

Roman se rozpovídal o zážitku z porodu. Super.cz

Hudebník nesměl chybět ani u porodu. A jak se nám také přiznal, byl to pro něho životní zážitek. „Doporučuji to všem chlapům, protože to je něco neskutečného, když ten chlap vidí, jak to dítě přichází na svět,“ řekl nadšeně Roman.

„Obrečel jsem to, samozřejmě. A bylo to nádherný. Oproti tomu prvnímu porodu to bylo takové buddhisticky zenové, v podstatě transcendentální, protože to dítě vyšlo v klidu, bez nějakého tlaku ven, rychle a bez bolesti a je to nádherný,“ rozpovídal se o narození svého chlapečka zpěvák, který si roli otce velmi užívá.

„Natočil jsem si to a doma když mi je smutno, tak si to pouštím před spaním, je to krásný,“ překvapil nás Roman, který svým dětem po večerech také zpívá. V poslední době to jsou nejvíc texty z nového muzikálu Vlasy, který se svou ženou zkoušeli a měl před pár dny předpremiéru.

„Míša je prostě mimozemšťan, nechápu, z jaké planety se ona vzala, protože ona v podstatě odrodila a už 10 dnů nato byla tady na jevišti,“ svěřil Tomeš. Jeho Míša si nyní dá od divadla ale pauzu a naplno do představení naskočí až s jeho premiérou, která je plánovaná v Divadle Kalich na leden příštího roku. ■