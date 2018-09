Partner svou missku střežil, aby neukázala víc, než se sluší: Švantnerová ohromila sexy výstřihem až ke kalhotkám

Nikol Švantnerová vedle šviháckého přítele zářila. Super.cz

Když tito dva vyrazí do společnosti, tak nikdo nepochybuje, že své outfity vzájemně ladili. Také na pětadvacátém výročí od vzniku jediného českého módního řetězce vypadala Nikol Švantnerová (25) a její partner Patrik Dressler jako ze žurnálu.

„Tolik podobných krásných akcí se neděje, tak je rád, že ho taky jednou vezmu s sebou,” nechala se slyšet nejkrásnější Češka roku 2015 po příchodu na večírek, který se konal v impozantních prostorách na střeše Národního divadla.

Švantnerová má většinou v otázce oblečení rozhodovací pravomoci. „On mi v tomhle nechává volnou ruku, protože ví, že tomu rozumím víc, než on. U těch chlapů to přece jen není tak těžké,” říká modelka.

„Mám ráda bílou a černou, a tak k němu obvykle ladím. Mně se většinou šaty šijou na poslední chvíli, tak většinou není čas ladit něco dopředu,” říká držitelka titulu Česká Miss 2015, které její model s proklatě hlubokým dekoltem došíval Jakub Poner ještě pár hodin před akcí.

Švantnerová na akci přikazující dress code Black Tie oblékla dlouhé šaty z hedvábného sametu s hlubokým dekoltem. Její partner ji proto střežil, aby neukázala víc, než se sluší.

„Pokud je ten výstřih hlubší, tak mi do toho trošku kecá. Ví ale, že má smůlu, protože mám vlastní hlavu. On mi většinou dělá bodyguarda a hlídá, aby mi nevykouklo něco, co nemá,” smála se Nikol Švatnerová. ■