Poznáte rockového tvrďáka? Ruce maskérů ho změnily úplně k nepoznání!

Zpěvák se na prknech změní v lesníka. Foto: archiv D.Broadway

V nové muzikálové roli, kterou právě zkouší Josef Vojtek (53), se maskéři pěkně vyřádili. Populárního zpěváka, frontmana Kabátů, totiž opravdu změnili k nepoznání. Kostýmní výtvarnice navrhla slušivou zelenou uniformu. My jsme ho navštívili na divadelní zkoušce, kdy se fotil do divadelního programu k chystanému muzikálu Trhák. Za zmínku stojí, že Josef si zahraje Josefa, z Vojtka se převtělí do hajného Josefa Kaliny.