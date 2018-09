Vavřinec Hradilek na krokodýlovi Video: archiv FTV Prima

Zatímco takzvaný eskymák na kajaku je pro něj naprosto rutinní záležitostí, s nafukovacím zvířetem podobný kousek snad ještě nezkoušel.

Kvůli soutěžní show 1 proti všem si ale osedlal nafukovacího krokodýla. A s ním předvedl ukázkového eskymáka! Ve videu se podívejte, jak u toho náš zkušený sportovec vypadal.

Hradilek si takovou legrácku občas dopřeje i s kamarády. „Na Zélandu, kam jezdím, je vánoční akce na řece, jmenuje se to Vánoce na kajtu a jezdí se to normálně na kajacích a tady před Vánocema se parta kámošů dá dohromady a na různých nafukovacích plavidlech, krokodýlech, delfínech, si to na tom sjedeme,“ prozradil populární olympionik. Vavřinec neboli Vávra, jak mu přátelé říkají, má za sebou pár důležitých závodů a před sebou měsíc volna, který stráví na Islandu.

„Měli jsme závod v Troji, byl jsem čtvrtý, což bylo trošku smolný, ale vyhrál jsem kvalifikaci a bylo to potvrzení, že přestože jsem se neprobojoval do reprezentace, tak do světový špičky patřím. Neměl jsem si večer dávat ty brambory,” směje se.

K extrémnímu sportu, jaký Vavřinec provozuje, patří riziko. Kromě závodění totiž tenhle modrooký sympaťák jezdí i na divoké vodě. Takový blázen, jakým býval, když byl mladší, už prý není.

„Pokud člověk neztratí respekt k vodě, tak dobrý. Zaplaťpánbůh jsem se nedostal do velkého průseru, ale někteří kamarádi už tady nejsou, to mě přesvědčuje k tomu, abych byl opatrnej, už nejsem tak šílenej, rozum převažuje,“ míní Hradilek. ■