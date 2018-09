Seriálový hezounek při natáčení trpěl: Dvě hodiny tahal ze střechy vypasenou kozu!

Jan Komínek v seriálu pomáhal zachránit ze střechy altánu kozu. TV Prima

Hned v první scéně měl zachránit zvířecího pacienta místní veteriny. To však bylo mnohem těžší, než se zprvu zdálo, a tak se natáčení protáhlo na dvě hodiny. „Se zvířaty nemám problém a mám je rád. Dostal jsem za úkol slézt s kozou v náručí po žebříku ze střechy altánu a přiznávám, že jak to zní snadně, opak byl pravdou,“ vyprávěl herec a přiznal, že mu na takový kousek chyběla fyzička.

„Myslel jsem, že jsem docela silný, ale koza se asi před natáčením dost najedla, tak mi to moc nešlo. Jinak si to neumím vysvětlit. Neustále jsem ji snášel z toho žebříku a přiznávám, že když už se to točilo poněkolikáté, ruce začaly slábnout,“ obhajoval s nadsázkou své selhání.

Váha vypasené kozy však nebyla jedinou nepříjemností, s níž se seriálový hezoun musel potýkat. „Ta koza nebyla úplně čistá, takže když jsem ji bral do rukou, tak jsem se po skončení natáčení musel několikrát mýt. Pořád jsem ale ten pach cítil a nemohl ho ze sebe dostat,“ svěřil se Komínek, který v seriálu jakožto Cindin kamarád Márty našel u Krejzových své útočiště. ■