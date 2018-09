Co dnes dělá finalistka pěvecké show Leona Šenková? Stále zpívá, pracuje v družině a je šťastnou mámou

Leona Šenková se i nadále věnuje zpěvu. Teď v září jí vyšel nový videoklip.

V českém šoubyznysu její jméno poté ještě párkrát zaznělo, to však nestačilo k tomu, aby se udržela na vrcholu slávy. Vydala se proto svou cestou mimo záře reflektorů.

Dnes Leona pracuje jako vychovatelka v družině, především je ale šťastnou maminkou. „K Superstar už se nevracím, je to dávná minulost, která mě mnoho naučila. Jsem především zpěvačka, vychovatelka a hlavně máma. To je dar! Synovi už je 3,5 roku a začal teď chodit do školky. Stavíme dům, protože domov a rodinu nemůže nahradit nic,“ svěřila se Super.cz někdejší finalistka Superstar.

Hudbě se nadále věnuje, i když pouze okrajově. „Zpívám stále s kapelou Acoustic Band nebo na halfplayback. Nedávno jsem zpívala v Praze pro Kapku naděje a na akci Helppes, kde vystoupil třeba i Karel Gott,“ těší se zpěvačka, které 1. září vyšel dokonce nový videoklip k písni S nadsázkou. ■