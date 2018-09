V pubertě bývala Taťjana Medvecká rebelka: Před zrcadlem trénovala, jak vyžene okupanty

Taťjana Medvecká Super.cz

Zároveň také zavzpomínala na okupaci a přiznala, že v té době bývala pěkná rebelka. „Bylo mi patnáct a byl to zásadní předěl v mém životě, takže si to pamatuji velmi dobře. Vím, že jsem stála doma před zrcadlem a trénovala jsem ruskou větu: Odejděte odsud,“ vyprávěla Medvecká.

Mnohem víc ji ale ovlivnilo následné období normalizace. „To, že jsme tady byli zavření jak v kleci, to bylo strašný. To si dneska ti mladí lidé nedokáží ani představit. Proto je důležité, že vznikají takové knížky, aby připomínaly tyto věci,“ dodala herečka, která by si měla rovněž zahrát v připravovaném filmu Ivana Fíly manželku samotného Kriegela. ■