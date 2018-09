Vůbec ho netrápí, že zestárnul z prince na krále: Pavel Trávníček se do Třech oříšků pro Popelku vrací rád

Pavel Trávníček bude hrát ve Třech oříšcích pro Popelku roli krále. Super.cz

Zestárnul do role krále a je s tím smířený. Pavel Trávníček (67) si po letech opět zahraje v díle, které ho kdysi proslavilo. Jen už to nebude filmová pohádka, ale pohádkový muzikál. "Myslím, že to bude stejně hezké jako v Německu," je přesvědčený o Třech oříšcích pro Popelku, které jako muzikál režíruje Filip Renč (53).

Trávníček si už roli krále v německé verzi zahrál, takže ví, co ho čeká. "V Německu jsme hráli celou sezónu, měli jsme premiéru v berlínské Mercedes aréně, kde bylo 15 tisíc diváků, a jezdili jsme po sportovních halách ve velkých německých městech. Je to prostě rodinná show a děti si užijí i živého koně, holuby, pejska nebo sovu. Je to takové dojemné, pěkné na sobotní nebo nedělní odpoledne," zve do Kongresového centra v Praze, kde se bude nová Popelka uvádět.

To, že se posunul do starší role, ho netrápí. "Je to normální, všichni stárneme a já do toho právě dospěl. Myslím, že je to v pořádku. Já už si užil, ať si užijí ostatní," krčil rameny. Spokojený je i s výběrem Popelek a princů, kteří jej v roli nahradí. "Myslím, že obsazení je hvězdné a dobré. A jaká je doba, takové jsou Popelky i princové. Bude to jinačí, než když jsme to byli my, ale to už nese ta doba," míní Trávníček. ■