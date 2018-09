Už je zase homosexuál: Tenhle charizmatický herec se vymanil z jedné škatulky a sklouznul do druhé

Petr Vaněk hrával Židy, teď má role gayů. Super.cz

Momentálně to má pracovně hodně pestré. Herec Petr Vaněk natáčí další roli gaye. Už jsme ho tak viděli ve filmu Všechno nebo nic, v primáckém rodinném seriálu, a v současnosti zkouší roli zloducha, profesora Moriartyho v muzikálu o Sherlocku Holmesovi.

"Jsem rád za rozdílné nabídky. Moriarty je radost a krásná exprese, zatímco Tátové na tahu jsou úžasný civil," říká s tím, že neuvidíme ani jeho, ani jeho seriálového partnera Jakuba Prachaře (35) jako vykroucené karikatury gayů.

"Měl jsem hodně židovských rolí a těmito to trochu vyrovnávám. Když přišla režisérka Marta Ferencová, abych hrál homosexuála ve Všechno nebo nic, tak ten mi to odstartoval," smál se Petr, který je v občanském životě heterosexuál a vychovává už i malou holčičku. S dětmi na place to pro něj tedy není premiérové setkání.

Byli jsme ovšem zvědaví, jak se mu hraje pár s Jakubem Prachařem. "Náš vztah je naprosto v pohodě. Jsme vyharmonizovaní a dneska je úplněk, takže nám to funguje ještě líp," smál se Vaněk, protože natáčení jsme navštívili právě v úplňkový den. ■