Jazyková bariéra padla: Jana Švandová už si rozumí s vnučkami, její syn se s britskou manželkou přestěhoval do Prahy

Jana Švandová Super.cz

Jako babička to mívala těžké a kvůli vnučkám začala chodit dokonce na angličtinu. Syn Jany Švandové (71), humanitární pracovník Herbert, si totiž vzal Angličanku a s rodinou bydlel v zahraničí. Teď se herečka raduje, protože se syn s rodinou přestěhoval do Prahy. "A doufám, že už tady zůstanou," věří Jana, že už neodjedou na žádnou humanitární misi.

Janu jsme potkali na první čtené zkoušce muzikálu Tři oříšky pro Popelku, kde si stejně jako Veronika Žilková zahraje roli zlé macechy. "Těším se na to, protože záporné postavy se hrajou vždycky dobře. Bohužel děti mě asi nebudou mít rády. Snad to moje vnučky překousnou. Budu muset být o to hodnější babička a koupit si je nějakými dárky," smála se Švandová, která byla v létě s vnučkami poprvé u moře v Chorvatsku. "Ale sama ne, to bych asi nezvládla, holkám je sedm a tři, tak až budou trošku větší," svěřila.

S děvčátky si už ale už dobře popovídá. "Ta větší umí česky docela slušně, lépe než já anglicky. Malá začne chodit do česko-anglické školy, tak to bude taky dobré. Ale už hodně rozumí. Jazykovou bariéru už mezi sebou nemáme," má radost Švandová. ■