Kristýna Leichtová už vesele drandí s kočárem, ale před porodem měla nervy: Co se stalo?

Kristýna Leichtová je pyšnou maminkou. Foto: Instagram K. Leichtové

„Termín porodu je slovní spojení a údaj, který by si měli lékaři nechat pro sebe! To, že se Dorotka rozhodla přijít na svět 12 dní po tomto "magickém" datu, způsobilo okolí i nám mnoho zbytečného stresu! Ještěže v Rakovníku byli trpěliví a až do poslední kontroly jsem od nich neslyšela nic o "přenášení" a "vyvolávání". A nakonec se to celé samo začalo spouštět dva dny před hospitalizací. Každé těhotenství je jiné, každé děťátko potřebuje svůj čas, a stejně jako vaše tělo nejvíc potřebuje důvěru,“ nechala se slyšet herečka, jež má dcerku s přítelem Vojtou Štěpánkem.

Leichtová některým maminkám doslova mluvila z duše. „Věčné dotazy typu Pořád 2 v 1? Kdy konečně splaskneš? Budete vyvolávat? Asi se jí sem nechce? Co Hamilton? Zkoušeli jste sex? Víno? Co když bude až moc velká? Tak kdy už to bude? prostě nikomu a ničemu nepomůžou,“ vzkázala všem jasně novopečená maminka, jež už je po porodu v naprostém klidu. ■