Hvězda komedie Kdopak to mluví promluvila o drogách: Šňupala, i když hlídala malé děti

„Fetovala jsem čtyři roky. Prošla jsem šedesátými a sedmdesátými léty a nikdy jsem nebrala drogy. Pak jsem začala s kokainem, a to bylo to jediné, co jsem po další čtyři roky dělala. Myslela jsem si, že budu šňupat každý den až do konce života,“ svěřila se „spolubydlícím“ Benovi Jardinemu, Gabby Allen a Sally Morgan.

Kirstie dále přiznala, že jí droga „zničila duši“. Přestala, až když závislost začala mít vliv na její rodinu. Brala totiž, i když hlídala svou neteř a synovce. „Děti mé sestry byly u mě doma, byly velmi malé. Šla jsem nahoru a šňupla jsem si. Když jsem se vrátila, uvědomila jsem si, že šňupu, když hlídám malé děti.“

V tu chvíli si prý Alley uvědomila, že překročila všechny hranice, a zavolala sestře, aby si děti vyzvedla. Od té doby si prý drogy nikdy nevzala, a ani nechtěla. Alley již v minulosti přiznala, že začala s kokainem během odloučení s prvním manželem Bobem Alleyem. Při rozvodu procházela depresemi a díky drogám prý byla opět šťastná. ■