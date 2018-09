Jejda, to je ale pokoukáníčko! Porotu Talentu překvapil amatérský tanečník s úchylkou na Britney Spears

Juraj Orosz Video: archiv FTV Prima

Mohlo by se zdát, že v Talentu se už všechno zajímavé z Česka i Slovenska odehrálo. A přece se najdou vystoupení, jaká dokážou překvapit. Porota si už Juraje Orosze užila na castingu, diváci jej uvidí na Primě v pátek.

Juraj doma pilně trénuje taneční kroky od Justina Timberlaka, ale před publikum se odhodlal až v Talentu. Jeho největší láskou je Britney Spears (36). „Mám takovou úchylku. Poslouchám ji od jejích začátků. Už je skoro jako rodina,“ řekl před svým vystoupení.

A pak se na pódiu děly věci! Juraj to pořádně roztočil. A to doslova. Smyslné pohyby odkoukané od Britney zkombinoval s fitness nářadím. Porota na něj nevěřícně hleděla, ale Marta Jandová (44) nakonec jeho tanečku přišla na chuť. „Já jsem to dosud v posilovně dělal špatně,“ konstatoval Jaro Slávik (44). ■