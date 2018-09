Česká topmodelka promluvila o vztahu s fešným frontmanem kapely Lake Malawi: Můj kluk je taky trošku modelka

Albert nakonec dorazil vyzvednout Báru na závěr nácviku chůze finalistů letošního ročníku. Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

„Vídáme se hodně. Vždycky si to snažíme zařídit tak, abychom byli co nejvíc spolu,” říká Bára, která se před pár dny vrátila ze společné dovolené s přítelem ze Srí Lanky. „Dva týdny jsme tam surfovali, bylo to super.”

Bára nastupuje do posledního ročníku gymnázia, a tak stále pobývá ve středočeské Příbrami. Albertovým domovem je pořád Třinec na Slezsku. I když je tedy dělí víc jak 450 kilometrů, tak nezoufají.

„Jsme spolu hodně během roku. Stále chodím na střední školu do Příbrami. Albert zase žije v Třinci. Vždycky to nějak vymyslíme, abychom byli spolu,” svěřila se nám Bára na nácviku nových finalistů soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, kterou v roce 2014 vyhrála a zvítězila i ve světovém finále.

Albert a Bára si plánují společnou budoucnost. „Vztah určitě není žádná překážka. Oba jsme velmi flexibilní. Já hodně cestuju, Albert má s kapelou hodně hudebních příležitostí v zahraničí, takže vždycky to můžeme řešit tak, že se někde potkáme. Cestuje hodně jako já. Je taky taková modelka,” směje se Podzimková.

Podzimková a Černý se měli ve čtvrtek objevit na finále zmíněné soutěže, Bára ale nakonec bude muset odcestovat do Londýna za prací. „Měli jsme jít s přítelem. Mrzí mě to, tak to budu muset nechat na příští rok. Těšila jsem se na finále, protože se na akci bude pohybovat spousta kamarádek modelek, kadeřníků, vizážistů a podobně,” krčila rameny Bára Podzimková. ■