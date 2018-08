Další drsná Výměna manželek? Homofob Martin u sebe doma přivítal náhradního tatínka!

Premiérový díl Výměny manželek bude opravdu zajímavý.

Takové překvapení nečekal. Místo náhradní maminky přivítal u sebe doma tatínka. V premiérovém díle Výměny manželek to bude zajímavé. V rodině ze Stružnice u České Lípy se bude o chod domácnosti starat nejen Martin (39), ale i jeho náhradní partner Patrik (22). Jiskřit to mezi nimi bude už při prvním setkání, hlava rodiny o sobě totiž tvrdí, že je homofob.

„No přece ho nezabiju, co už mám dělat. Kopat díru na zahradě kvůli němu nebudu,“ svěří Martin na kameru poté, co zjistí, že mu s chodem domácnosti bude pomáhat gay. Ještě větší překvapení pro něho ale bude to, že jeho partnerka odjede do Velké Británie, kde Patrik se svým partnerem Kamilem žije již šest let.

„Tereza na mě vyzrála, má dovolenou v Liverpoolu, a ještě půjde na fotbal s kámošem,“ dodá Martin, který je z celé situace v rozpacích. Zda zvládne řidič kamionu, který nemá rád homosexuály, držet celou dobu své emoce pod pokličkou, uvidí diváci už ve středu. ■