StarDance a První republika jí brání v početí: Veronika Arichteva miminko odkládá kvůli práci, i když už je 6 let vdaná

Veronika Arichteva odkládá kvůli práci miminko. Super.cz

Zdálo se nám dokonce, že Verča díky tréninkům ještě trochu pohubla. "To ne, nehubnu, ale určitě se zpevňuju, to už je u StarDance dané. Máme za sebou už přes měsíc dennodenních zkoušek a je to náročné. Sice jsem ještě nebrečela, ani vzteky, pořád se držím, ale jsou tam pochopitelně psychické propady," svěřila.

"Nejsem ani tak unavená fyzicky, i když je to děsivé, jako psychicky. Pohyb, tedy tanec, mi není úplně vlastní, takže to vydřu. Je pro mě náročné si zapamatovat kroky, natož celou choreografii. Trvá mi to určitě déle než ostatním, a když mi to nejde, tak dělá psychika svoje," přiznala.

"Naučit se text, třeba zrovna Magdaleny Škvorové, není proti tomu vůbec problém," dodala Veronika a trochu poodhalila i vývoj své postavy v oblíbeném seriálu. "Pořád si pojede svoje. Jede rodinný byznys, má správně nastavené hodnoty. Je tam nějaké sblížení s Vladimírem, její životní láskou, což si myslím, že je hrozně fajn, protože já sama tomu vztahu fandím," prozradila.

A jak je to s jejím vztahem s manželem a současně režisérem První republiky Biserem Arichtevem? Jsou spolu šest let, tak nebyl by už čas na rozšíření rodiny? "Už by to bylo logicky na čase, když v říjnu oslavíme šesté výročí. Asi bychom rodinu založit chtěli, protože si taky uvědomuju, že už nejsem úplně nejmladší. Znám i ta rizika, že to pak nemusí jít hned," je si vědoma herečka.

"Ale je pravda, že mi do života chodí hrozně moc hezkých pracovních věcí a přijde mi škoda je odmítat kvůli potenciálnímu založení rodiny. Třeba zrovna StarDance. Vím, že třeba Táňa Vilhelmová tančila, když pak někdy v posledních kolech zjistila, že je těhotná. Asi to jde. Ale já nejsem takový pankáč, abych si řekla, že budu těhotná, a ještě do toho budu tančit," naznačila, že snad po finále StarDance by už na to s manželem mohli "skočit". "No, ještě tam mám nějakou práci na jaro, tak uvidíme," uzavřela. ■