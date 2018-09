Vendula Pizingerová na jedné z výprav do přírody Foto: Instagram V. Pizingerové

Teď se pro změnu vypravili na čundr do lesa, kde vzniklo vtipné video. V něm se Vendula prodírá hustým porostem, uklouzne a švihne sebou o zem. Nechybělo málo a spadla přímo do potoka. I tak se ale své nešikovnosti uměla zasmát.

„Škoda, že už zrušili ten pořad Neváhej a toč. Tohle by ještě mohlo být kombinované s Nikdo není dokonalý. Jo a ještě trochu Čundrcountryšou. No člověk se musí umět zasmát hlavně sobě, i když to někdy bolí. No a pak se můžete smát ostatním směšným věcem. Stejně jako můj muž a syn,“ dodala Vendula.

Mrkněte, jak Vendula Pizingerová uklouzla v lese. ■