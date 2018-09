Krásu této Češky obdivuje celý svět. Teď ji můžete v Praze potkat osobně

Hana Jiříčková je v Praze. Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

Život této krásné a charismatické ženy se odehrává mezi New Yorkem, Londýnem a Prahou. Blonďatá kráska pracuje s uznávanými světovými fotografy. Spolupracovala například s Davidem Simsem, Peterem Lindberghem nebo s Mertem a Marcusem. Její tvář se objevila na titulkách nejprestižnějších světových magazínů.

Do Prahy se Hana vrátila jako předsedkyně nejprestižnější modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, což je příznačné, protože sama touto soutěží začínala. „Vždy se velmi ráda vracím domů do České republiky. Tento rok o to víc, jelikož připomenutí padesátého výročí od 68. roku a blížícího se říjnového stého výročí založení Československé republiky je pro mě velmi emotivní. Sama jsem poloviční Slovenkou a tyto události si uvědomuji tím víc, protože většinu roku trávím v zahraničí,” svěřila se Super.cz modelka.

Jelikož se Hana stala ambasadorkou Positive Planet, tak bude mít v Praze i své exkluzivní hosty, kteří na filmovém festivalu v Cannes vydražili pozvánku na finálový gala večer, který se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu, za neuvěřitelných 500 000 Kč. Výtěžek putoval právě do zmiňované charitativní organizace Positive Planet, která se stará o růst životní úrovně nejzranitelnější populace prostřednictvím rozvoje podnikatelských aktivit. ■