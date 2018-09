S rakovinou bojovali oba rodiče, i ji nemoc málem dostihla: Tereza Kerndlová je po operaci děložního čípku

Tereza Kerndlová je po operaci děložního čípku. Michaela Feuereislová

"Není snadné o tom mluvit, ale myšlenka, že bych mohla něco změnit, je silnější než cokoliv jiného. Tento status píšu s tím, že ne vždycky je možné z vlastního života reportovat jen to pozitivní, a vlastně je pro mě nelehké v nějaké výstižné formulaci sdělit, že jsem si před nedávnem prošla obdobím, kdy jsem nebyla zdravotně v pořádku," začala Tereza.

"Jsem po operaci z důvodu pozitivního nálezu na děložním čípku. Už je to několik týdnů zpět, kdy běžná prohlídka ukázala, že se dějou určité změny. Následně jsem si prošla dalším vyšetřením a především biopsií, abych pak po dlouhých čtrnácti dnech v telefonu slyšela negativní zprávu, kterou jsem si, nejen já, nechtěla v době čekání na výsledky připustit," svěřila nález a poděkovala všem svým blízkým, kteří ji v těžké zdravotní situaci podrželi.

Její stav byl opravdu vážný. "Bylo mi řečeno, že za dva roky by byl z mého stavu velice vážnej onkologickej problém. Pokud se vnímáte neohroženě a nedáváte prevenci důležitost, můžete přijít pozdě do zcela překvapivé situace, a i kdyby se jedna jediná dívka nebo žena z vás měla díky mně vyhnout vážné nemoci, vyhnout rakovině, tak mi stálo za to vám to napsat, a hlavně se nebát o tom mluvit," nabádá k pravidelným preventivním prohlídkám zpěvačka.

"Prý jsem zdárný přiklad toho, že je to to nejzásadnější, co pro sebe můžete udělat. A nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří vás milujou. Znám tuhle situaci i z druhé strany a řekla bych, že je to ještě horší. Teď po více jak třech měsících od chvíle, kdy to vím, můžu konečně napsat - JSEM ZDRAVÁ!!!" svěřila dobrou zprávu Tereza, která poděkovala i svým lékařům.

"Kvůli tomu, že šlo v mém případě o nejvyšší stupeň těžkého přednádorového stavu, budu už vždycky pod drobnohledem, ale jsem v pořádku a je to krásnej pocit! Opatrujte se," uzavřela Kerndlová. ■