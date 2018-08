Usmíření po aférce se sekretářkou: Roman Šebrle vrká s manželkou na dovolené

Roman Šebrle je s manželkou na dovolené v Itálii. Foto: archiv R. Šebrle

Dospělý muž, navíc manžel a otec dvou dětí, by se tak chovat neměl. Sám to uznal v omluvě, kterou zveřejnil jen den poté. Jestli to takhle vysvětloval i doma, samozřejmě nemůžeme vědět, nicméně je vidět, že omluvy zabraly.

Nyní Roman Šebrle postoval na svém instagramovém profilu fotografii, na níž s manželkou Evou poklidně snídají na dovolené v italských Alpách. "Snídaně v Alpách je stejně top," připsal ke snímku a připojil usměvavého smajlíka. Vypadá to, že doma u Šebrlových už je to stejně jako na horách, kde dovolenkují, zalito sluncem. ■