Poznáváte ho? Populární německý zpěvák a bývalá láska Marty Jandové se s manželkou těší na přírůstek

Sasha Schmitz s manželkou Julií Profimedia.cz

Zpěváka Sashu Schmitze (46), jenž v hudebním šoubyznysu vystupoval jen pod křestním jménem, tedy Sasha (eventuálně jako Dick Brave nebo Sasha Alexander), neznají pouze v jeho rodném Německu. Jeho popularita dorazila i za hranice země a na konci devadesátých let a začátkem nového milénia byste ve střední Evropě stěží hledali dívky, které by neznaly píseň If You Believe.

Velké úspěchy song slavil v Rakousku, Belgii, Švýcarsku a samozřejmě v Německu, k dalším velkým hitům té doby patří We Can Leave The World, I Feel Lonely nebo Let Me Be The One. Šlo o zpěvákovo nejúspěšnější období. Sasha vydal celkem sedm studiových alb, to poslední letos v dubnu.

Vedle pěvecké kariéry přičichl i k herectví. V roce 2006 ztvárnil malou roli ve filmu Goldene Zeiten, o rok později v romantické komedii Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Herecká kariéra se ale příliš nerozjela.

Sashu známe nejen díky jeho hudební tvorbě, ale i jako někdejšího partnera zpěvačky Marty Jandové, jež s ním strávila čtyři a půl roku a ve své době o něm hovořila jako o lásce svého života. Z té nakonec, jak víme, sešlo.

Marta je dnes šťastně vdaná za lékaře Mirka Vernera, s nímž má dceru Marušku, a i Sasha je šťastně ženatý. Ke snímku s manželkou, který koncem července zveřejnil na sociální síti, mimo jiné napsal: „Má lásko!!! Dnes jsou to tři roky, co jsme si řekli ANO. Těším se na všechny roky, které přijdou, a všechna dobrodružství, která nás čekají. Nade vše tě miluji!!!“

Láskyplná slůvka patří Julii Röntgen. Manželé v létě oznámili, že čekají první společné dítě. ■