Co mají společného herečka z komedie Kdopak to mluví a lidský Ken? Budou spolu bydlet pod jednou střechou!

Budou spolu Kirstie Alley a Rodrigo Alves vycházet? Foto: super.cz/Profimedia

V Británii odstartovala 22. řada jedné z nejpopulárnějších reality show Celebrity Big Brother a podle produkce by mělo jít o nejdramatičtější řadu vůbec. Prvním, kdo vstoupil do domu, byla legendární herečka Kirstie Alley (67), kterou si dobře pamatujeme z komedií Kdopak to mluví, kde si zahrála po boku Johna Travolty.