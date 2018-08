4 herci z Pomády opět spolu: Takhle se hvězdy kultovního muzikálu změnily za 40 let

Hvězdy Pomády oslavily 40. výročí slavného filmu. Profimedia.cz

Herci z muzikálu plného nesmrtelných songů se v Los Angeles sešli u příležitostí 40. výročí filmového kultu. Na akci samozřejmě nemohlo chybět ústřední duo, které prožilo románek okořeněný písněmi Summer Nights či You´re the One That I Want. John Travolta (64) i Olivia Newton-John (69) už jsou ve věku seniorů, ale energie jim neschází. Před fotografy nejen pózovali, ale také se rozvlnili při tanci.

Hvězdnou sestavu doplnili také Barry Pearl (68), který si zahrál Doodyho, a Didi Conn (67), již si diváci pamatují jako Frenchy s růžovými vlasy.

Herci měli při setkání určitě na co vzpomínat. Pomáda patří v muzikálovém žánru k tomu nejlepšímu, co Hollywood vyprodukoval. Oblíbený film dodnes reprízují televize a jeho divadelní verze je uváděna na scénách po celém světě. ■