Synové Johna Lennona a Paula McCartneyho na společném selfíčku: Sean i James jsou kopiemi svých otců

John Lennon a Paul McCartney na snímku z roku 1964 Profimedia.cz

Synové Johna Lennona a Paula McCartneyho Sean a James

Není se proto co divit, že jejich společné selfíčko vzbudilo na sociální síti obrovský ohlas. Co do lajků patří k těm nejúspěšnějších na profilu Lennona, který je zveřejnil. Při jaké příležitosti vzniklo, pánové bohužel nepíšou a fanoušky nechávají v napětí, zda třeba nechystají hudební spolupráci. Spojení Lennonovy kapely The Ghost of a Saber Tooth Tiger, která podle internetu spadá mimo jiné do kolonky psychedelického popu, a McCartneyho rockového zaměření by nebylo nezajímavé.

Sean je druhým synem v prosinci 1980 tragicky zesnulého Lennona (v New Yorku jej zastřelil duševně nemocný Mark David Chapman), ze strany otce má staršího bratra Juliena. James je McCartneyho čtvrtým potomkem z celkem pěti, má sestry Heather, Mary, Stellu a nejmladší Beatrici, již má slavný „brouk“ s modelkou Heather Mills. ■