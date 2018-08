7 outfitů prostorově nejvýraznější herečky: Takhle se strojí obézní seriálová hvězda

Chrissy Metz 7x jinak Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Obézní herečka je ráda středem pozornosti, což vzhledem k jejím proporcím není problém. Její postava je opravdu nepřehlédnutelná. Chrissy se ale při oblékání nenechá omezovat. Na společenské akce se ráda parádí do outfitů nejrůznějších barev. Všechny jí samozřejmě musí být ušity na míru. Z běžná módní produkce by si totiž v obchodech nic nevybrala.

Hvězda seriálu This Is Us je na ceremoniálech jako doma. Za roli zranitelné Kate byla dvakrát nominována na Zlatý glóbus. Pozvánky na galavečery se k ní jen hrnou. „Aby bylo jasno, budu nosit, co chci a kdy chci. Je to moje tělo!“ vzkázala světu. V galerii se můžete podívat na to, co má sympatická boubelka ve svém šatníku. ■