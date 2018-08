Hlava jako mikrofon: Návrhář Osmany Laffita si pořídil afro paruku. Takhle prý vypadal, když před lety přišel do Česka

Osmany Laffita Super.cz

Dokud nepromluvil svojí roztomilou češtinou s kubánským akcentem, opravdu jsme ho nepoznali. Módní návrhář Osmany Laffita má totiž novou image, kterou si pořídil speciálně na koncert Dance Divas. S kudrnatou afro parukou se tak trochu vrátil do dob mládí.

"Kdybyste mě znali v roce 1987, kdy jsem přijel do České republiky, tak překvapení nejste. Právě takhle totiž můj účes vypadal. Afro tenkrát nosila celá Latinská Amerika. Nebudu ale lhát, že mi vlasy znovu narostly. Je to paruka, kterou jsem si pořídil v Paříži, v oblasti, kde žijí černoši," prozradil.

"Měl jsem za úkol představit Heather Small, která má také velké vlasy. Takže jsem se stylizoval podle ní," upřesnil. "Ale líbí se mi to a asi to budu nosit častěji. I když můj tatínek tenhle účes nemíval rád. Byl jsem v mládí hodně hubený a on říkal, že s tím afrem vypadám jako mikrofon," smál se Osmany. ■