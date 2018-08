Smutná slova opuštěné Lucie Vondráčkové: Plekancovo oznámení o rozchodu vůbec nečekala!

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková už netvoří pár. Michaela Feuereislová

„Nikdy jsme jako rodina nedávali fotky dětí, ani z dovolených, ani z rodinných oslav. Takže mě překvapila ta nutnost to okamžitě sdílet, když to ještě nenasdílíme ani my dva sami. To bylo překvapivé. A také to, že jsme na to s klukama zůstali sami,“ prozradila zpěvačka v Top Staru na Primě.

Nečekala prý, že Tomáš rozchod vyřeší tak rychle a radikálně. „Ta rychlost je zběsilá, ale to tak asi hokejisti mají, zvláště ti nejlepší, musí mít všechno rychle,“ dodala.

Vondráčková navíc popřela, že by s Tomášem už rok nežila. „Žili jsme spolu krásných osm let, které byly hezké. Někde se psalo, že jsme rok spolu nebyli, ale to není pravda. Žili jsme spolu jako rodina celou dobu. Asi něco končí, něco začíná. Člověk to musí brát a nestěžovat si na blbosti, jsou horší věci na světě,“ míní Vondráčková, jež by prý nic jinak neudělala.

„Byl to krásný a naplněný vztah. Nikdy nezapomenu na to zamilování. Bylo to krásné a životní. Máme spolu dvě nádherné šikovné děti. Neměnila bych,“ uzavřela zpěvačka. ■