Vyhřívala se jako ještěrka na kameni: Lucie Borhyová se pochlubila sexy postavičkou v plavkách

Lucie Borhyová na dovolené u moře Foto: Instagram L. Borhyové

A to by nebyla Lucka, aby se s fanoušky nepodělila o pár momentů na sociální síti. Nezklamala tak fotkou z romantické večeře nebo přímo z pláže, kde se jen v plavkách vyhřívala na kameni jako ještěrka. Ukázala přitom výstavní postavičku, kterou by jí mohly závidět i mnohem mladší kolegyně.

Nebezpečně sexy ale byla i na večerní procházce, kdy v krátkých šortkách vystavila své štíhlé nožky. A hned sklidila jenom samé ovace. „Krásná a ty nádherný nohy,“ lichotila jí jedna z fanynek. „Krásná! Nožky jako laňka,“ přidala se hned druhá. Takové pochvaly od žen Lucku určitě moc potěšily... ■