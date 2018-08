Drsňačce z Ulice dává výchova dcery zabrat: Místo nástupu do školy ji čeká odklad

Markéta Stehlíková na tiskové konferenci TV Nova Michaela Feuereislová

V Ulici hraje Markéta Stehlíková drsnou policistku Karlu, která rodinný život odsunula na druhou kolej. Ve skutečnosti je tato půvabná tmavovláska matkou šestileté dcery Josefíny, která pro ni znamená celý svět. Přesto jí ale mateřství dává občas pěkně zabrat. Její dítko umí být totiž někdy dost divoké, a přestože by už Pepina měla nastoupit povinnou školní docházku, herečka se rozhodla, že jí ještě prodlouží bezstarostné dětství.

„Ona je říjnová, takže všude trpí tím, že je nejmladší, a teď by byla zase nejmladší ve škole. Tak jsme si řekli, že si dáme ještě pohodu a půjde do školy až příští rok. Ona mezitím dozraje do toho, že bude trpělivější, protože je pěknej divoch,“ přiznala Super.cz herečka a dodala, že spolu aspoň vyrazí na nějakou pozdní dovolenou u moře.

Stehlíková totiž za teplem vyráží raději v zimních měsících, prázdniny tak spolu holky tráví převážně v české kotlině. „Letos se mi poštěstilo, že mám měsíc a půl volna, a tak jsem chtěla někam vycestovat, ale nakonec jsem pochopila, že dcera je nejšťastnější, když je v klidu, takže jsme si daly české léto na chalupě mojí mámy a taky jsme byly na Šumavě, kde jsme si to strašně užily. Měla jsem na ni konečně čas a nemusela řešit, že od ní musím odcházet. Vynahradila jsem jí tím takové ty nestíhačky za rok,“ řekla Markéta. ■