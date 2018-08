Slavná zpěvačka, která měla prožít románek s princem Harrym, se po 18 měsících randění zasnoubila

Ellie a Caspar jsou zasnoubeni. Profimedia.cz

Interpretka hitu Love Me Like You Do z erotického filmu Padesát odstínů šedi našla toho pravého a je jen krok od manželství. Slavná britská zpěvačka, která vystoupila na svatební hostině Kate a Williama, se pyšní zásnubním prstenem. Britská královská rodina má Ellie v oblibě. Blondýnka měla dokonce randit s princem Harrym (33).

Ellie údajně prožívá nejšťastnější období svého života. Tolik lásky prý nikdy nezažila. Popová hvězda a veslař spolu střídavě žijí v Londýně a New Yorku. Zpěvačka se už několikrát vyjádřila, že Caspar je ten nejlepší chlap, jakého si jen dokázala představit. Svatba je tak jen otázkou času. ■