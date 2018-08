5 večírkových královen, které vyměnily pařby za mateřské radovánky: Od divoké Agáty po sexbombu Mesarošovou

Dobám, kdy bývaly tyto české krásky večírkovými královnami, odzvonilo. Foto: Super.cz/Herminapress/Michaela Feuereislová

Agáta Prachařová

Kladný vztah k cigaretám a alkoholu před veřejností nikdy neskrývala a pro ostré slovo nechodila daleko. Hojně tak Agáta Prachařová (33) plnila plátky svými skandály a získala pověst nenapravitelné rebelky. Narozením dcery Mii ale jako by kariéru provokatérky pověsila na hřebík. Místo večírků teď vymetá nanejvýš luxusní obchody s dětskou výbavičkou nebo vyráží s rodinou na Matějskou pouť. Nejspíš si uvědomila, že takovým obrázkem škodí nejen sobě, ale především své rodině, a proto, když před necelým rokem přivedla na svět dceru Miu, začala sekat latinu.

Dominika Mesarošová

Bouřlivé párty bez zábran Dominice Mesarošové (32) nebyly vůbec cizí, pak se ale po několikaleté divoké jízdě zcela vytratila ze záře mediálního světa. Po delší pauze se tato sexy dračice ale vrátila zpět a hned oznámila radostnou novinu. Někdejší playmate totiž oznámila, že s partnerem Tomášem čekají přírůstek do rodiny a na veřejnosti místo skandálů tak vystavuje všem na odiv už jen svůj nový blažený stav.

Michaela Badinková

To, že se Michaele Badinkové (39) skandály úspěšně vyhýbají obloukem, ještě neznamená, že je nudná holka. Herečka přiznala, že bývaly doby, kdy trávila hodně času s přáteli a obrážela jednu akci za druhou. To skončilo ve chvíli, kdy se jí narodila první dcera Evelína. V mateřství se okamžitě našla a brzy porodila druhou holčičku Emilku. Dnes se herečka společenským akcím vyhýbá, a pokud zrovna nepracuje, tráví veškerý čas s rodinou. Dokonce se netají tím, že ji její nová životní role natolik přirostla k srdci, že by se nebránila ani třetímu potomkovi.

Emma Smetana

To, že za maskou ledové královny skrývá sexy dračici, dokázala moderátorka Emma Smetana (30) několikrát během své pěvecké kariéry. A přestože si svůj mediální obraz moderátorka vždy pečlivě střežila, bujarým večírkům se rozhodně nevyhýbala a dokázala to i pěkně roztočit. Od té doby, co se ale Emmě Smetaně narodila holčička Lennon Marlene, omezila návštěvy veřejných akcí na minimum. „Pracuju, nebo jsem se svojí dcerou,“ prozradila Super.cz moderátorka na jedné nedávné akci, na níž se s malou dcerkou a partnerem Jordanem Hajem (29) zdržela jen na chvilku.

Monika Absolonová

Kvůli kariéře si mateřství Monika Absolonová (41) dlouho odpírala. Až do svých 38 let si tak zpěvačka užívala svobodný život, kam samozřejmě patřily i hojné večírky. Jenže od té doby, co před necelými třemi lety přivedla na svět syna Tadeáše, i ona vyměnila společenský život za pohodlí domova. Nyní jí navíc přibydou další starosti i radosti, Monika totiž s partnerem Tomášem Hornou čeká už druhého potomka, na kterého se společně moc těší. ■