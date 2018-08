Už několik týdnů dělají práci, pro kterou by jiní vraždili. Witowská a Řezníček si ale uvědomují úskalí svých nových rolí

Řezníček a Witowská tvoří sehranou dvojici. Super.cz

Na tiskové konferenci České televize, kde společně představili podzimní vysílací schéma, jsme se obou ptali, jak se po několika týdnech fungování popasovali s novou rolí. „Cítím se jako nováček, i když už v televizi pracuji dvacet let,” svěřila se se svými aktuálními dojmy Světlana.

Martin Řezníček, který donedávna působil jako zahraniční zpravodaj ve Spojených státech, ji doplnil: „Je hezké, že televize nabízí stále něco nového, i když tam člověk pracuje delší dobu. Stále se je co učit. Je rozdíl mluvit někde venku do kamery bez čtecího zařízení a je rozdíl mluvit ve studiu v omezeném prostoru se čtecím zařízením, kdy je ten prostor daleko omezenější. Možná, že je to vidět a ten projev je mnohem více konzervativnější."

Z nové příležitosti se oba velmi těší, ale zároveň přiznávají, že práce, kvůli které by ostatní vraždili, skýtá mnohá úskalí. „Největší zátěž je časová. Jelikož děláme taky Události, komentáře, často se vracíme domů po půlnoci, to je pro mě největší zátěž,” říká dvojnásobná maminka. Její pohledný kolega potvrdil, že není často snadné naladit si biorytmus. „Člověk je tady celý den a největší výkon musí podat od deseti hodin večer. V tu dobu tělo už většinou odpočívá,” dodává Martin Řezníček. ■