Na přehlídce se nenechala zastínit ani Paris Hilton. Česká raperka vyrazila rovnou ve spodním prádle

„Teď se podprsenky dělají různých variantách a připomínají různé crop topy. Pokud je to teda vkusné, tak s tím nemám problém,” komentovala svůj outfit s dominujícím spodním prádlem hvězda reality show Zlatá mládež.

Rozhodně se nedá říct, že by to byl Sharlotin nejvýraznější outfit. „Jednou jsem oblékla na fashion week úplně průhledný model, pod kterým jsem měla jen přelepené bradavky. To bylo asi nejvíc odvážné,” vzpomíná zpěvačka, která s nahotou nemá problém. „Vnímám tělo takové, že jsme se narodili nazí a není to nic speciálního. Osobně mi nejde o to, abych vytvořila nejvíc extravagantní a pobuřující outfit, ale musí sedět mně a já se v tom musím cítit dobře,” říká Sharlota. ■