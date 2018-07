Muzikálová hvězda se zranila. Spadla ze skály!

Elis Ochmanová se zranila na dovolené. Michaela Feuereislová

Zpěvačka a hvězda muzikálu Ples upírů Elis Ochmanová měla velkou kliku. Na dovolené spadla při lezení po skalách, naštěstí to neskončilo žádnou zlomeninou nebo tragicky, tělo má však sedřené do krve!

"Zůstal mi kus skály v ruce," řekla Super.cz Elis. "Ulomil se mi, když jsme lezli po útesech kolem pláže. Měla jsem štěstí, že to dopadlo jenom takhle, nohama jsem to celkem ubrzdila, jinak jsem mohla zahučet do pořádné díry, a to bych si nejspíš něco i zlomila. Takže jsem jen úplně sedřená," prozradila.

"Strašně to štípalo, bolelo, musela jsem to hned namočit do slané vody, protože mi tam zůstaly kamínky. Muselo se to hned vyčistit," dodala Elis, která na dovolenou v Řecku nebude mít nejhezčí vzpomínky. ■