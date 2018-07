Neuvěříte, kolik hodin denně sexy Makarenko spí. A přitom vypadá skvěle!

Táťána i přes nedostatek spánku jen zářila. Michaela Feuereislová

Pokud si myslíte, že modelka Taťána Makarenko (28) tráví spoustu hodin denně odpočinkem, aby vypadala dokonale, tak to jste na omylu. Ředitelka soutěže krásy má v několika posledních měsících tolik práce, že do peřin uléhá jen opravdu sporadicky. „V poslední době moc nespím, mám ale ráda, když jsem v takovém tom zdravém stresu, protože mám nejlepší výsledky,“ prozradila Makarenko.

„Dnes jsem spala tři hodiny, včera pět hodin. Jak kdy, ale jak říkám, moc spánku nyní nemám. Mám ale dobrou náladu z práce a z toho, že se mi celkem daří, takže i ta psychika je vidět na vzhledu. Je pravda, že se cítím unaveně, ale snad to není vidět navenek,“ svěřila se nám šéfka soutěže Miss Czech Republic, které se totiž povedlo navázat spolupráci se světovou soutěží krásy.

„Získali jsme licenci na světovou soutěž, kterou je Miss World. Jsem za to ráda, protože to není vůbec jednoduché. A těší mě, že moje soutěž a můj tým jsou důkazem toho, že vše jde, když se chce,“ prozradila Táňa, která do Číny vyšle reprezentovat Česko Kateřinu Kasanovou, loňskou vítězku její soutěže. ■