Pro krásu se musí trpět: I přes zlomený palec na noze vyrazila půvabná misska ve vysokých botách

Romana nasadila úsměv i přes bolestivé zranění. Foto: Super.cz/Michaela Feureislová, Michaela Feuereislová

Neví, co na sebe. Modelka a finalistka Miss ČR 2008 Romana Pavelková (34) obvykle nedá bez vysokých lodiček ani ránu, ale svou oblíbenou obuv musela na pár týdnů uklidit do skříně. Poprvé v životě si totiž přivodila zlomeninu.

„Máme doma točité kamenné schody, šla jsem večer dolů a nerozsvítila jsem si. Nesla jsem dolů skleničku, při tom jsem koukala do telefonu, zaškobrtla jsem a letěla jsem ze schodů, samozřejmě jsem nechtěla rozbít ten telefon, tak jsem se na těch schodech rozplácla a zlomila jsem si palec,“ svěřila se nám Romana se smíchem.

„Mám zlomený článek a lékařka mi řekla, že by mi dala sádru, ale to bych na sedm neděl nemohla vůbec nic a především řídit, což absolutně nemohu i kvůli práci. Takže jsem řekla, že sádru nechci a budu si na ten prst, než sroste, dávat pozor,“ řekla Pavelková, která ale nyní jen horko těžko vymýšlí, co si vezme do společnosti na sebe, stejně tomu bylo i na tiskové konferenci soutěže Miss Czech Republic.

„Je teplo, oblékla jsem se letně, chtěla jsem si vzít lodičky, ale to nejde, protože se mi ta noha do ničeho nevejde. Je to čtrnáct dní, takže to není ještě srostlé. Mohu nosit jen dvoje kecky, které mi jsou, žabky a tyhle jedny boty, jinak nic, a to chodím normálně permanentně na podpatkách,“ dodala Romana s tím, že jí zranění naštěstí už tolik nebolí. Za pár dní plánuje vyrazit s kamarádkou a synem k moři, takže doufá, že si tam alespoň trochu odpočine. ■