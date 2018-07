Takhle vypadá tělo s plastikami za 3 milióny: Britka se cítí jako Wonder Woman s obrovským zadkem

Třiačtyřicetiletá Britka se zhlédla ve Wonder Woman. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Za sebou už má klasiku jako botox, zvětšení poprsí, úpravu nosu, vytažení víček, redukci kruhů pod očima, zvětšení rtů, ale i čím dál populárnější lifting zadku. Tento zákrok před šesti týdny podstoupila už podruhé a prý ne naposledy. Její manžel z toho ale dvakrát nadšený není. Jak to vypadá, vidíte na úvodní fotce.

Aimi plastické operace označuje za svého koníčka, jehož cílem je vypadat jako Wonder Woman, která byla její dětskou hrdinkou. K její obsesi později přispěl i seriál Pobřežní hlídka, díky němuž se zamilovala do křivek Pamely Anderson.

„Miluji operace, jsou pro mě něco jako prázdniny, cítím se smutná, když procedura skončí. Je to něco jako koníček. Nebojím se komplikací, život je moc krátký na to přemýšlet, co by se mohlo stát. Zítra mě může přejet autobus nebo můžeme vyhořet,“ říká matka jednadvacetiletého syna Harryho. Její jedinou obavou je, že už by se po dalším zvětšení zadku nemusela vejít na sedačku v letadle. Ale ani to ji nejspíš neodradí.

Kromě sedacích partií se chce budoucnu zaměřit také na facelift, ten si plánuje nadělit k padesátinám, v šedesáti pak chce podstoupit úpravu intimních partií. ■