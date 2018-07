Z tohohle pohledu se vám zatají dech: Eva Decastelo odhalila své dokonalé poprsí!

Eva prostě ví, jak zaujmout. Foto: Super.cz/instagram E.Decastelo

Prostě si nedá pokoj. Eva Decastelo (39) sice nikdy neměla dlouhé nohy modelek mířící až do nebe, zato se ale chlubí výstavním hrudníkem, který jí řada žen může jen závidět. Svůdnými snímky v bikinách od moře už letos moderátorka nejedno oko svého fanouška potěšila. Nyní ale vytasila opravdu těžký kalibr.

Svým posledním snímkem, který vystavila na sociální síti, vyrazila dech. „Jak mě vidí manžel,“ připsala si k fotografii, na které je otočená zády. To ale vůbec ničemu nevadí, protože její muž René Decastelo i tak zachytil Eviny dmoucí se vnady v celé jejich kráse.

Nutno dodat, že při představě, jakým odvážným snímkem se Decastelo od vody pochlubí příště, jde hlava kolem. Moderátorka se ale rozhodně nemá za co stydět a pózovat před objektivem by měla častěji. Rozhodně jí to jde stejně skvěle jako s mikrofonem v ruce. ■