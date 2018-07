Macanda z reality show zveřejnila svůdné fotky: Je to pořádný kus ženské

Už zase provokuje! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Účastnice pokleslých britských reality show The Only Way Is Essex, Celebrity Big Brother či Celebs Go Dating se oproti konkurenci liší kyprými ženskými tvary. Gemma by nerada splynula s davem. S její postavou to ani není možné.

Plnoštíhlá blondýna se ráda vystavuje na pláži, kde prohřívá svou tukovou zásobu. Když zrovna není u moře, snaží se zásobovat svůj profil na Instagramu. Gemma není žádná stydlivka. Ráda provokuje a je přesvědčena o tom, že je velmi přitažlivá.

Známá macanda nedávno vyhrožovala tím, že zveřejní své domácí erotické video. Naštěstí jeho cenu stanovila na v přepočtu 30 miliónů českých korun, takže zůstalo jen pro její soukromou potřebu. ■