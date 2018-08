Před 3 lety získala titul Dívka roku: Jak rozkošná blondýnka uspěje na Miss?

Finalistka Miss Czech Republic č. 10 Denisa Czervoniaková už zvítězila v Dívce roku. Super.cz

Když ovšem celostátní soutěž pro dívky od 13 do 15 let vyhrála, do vod modelingu nevstoupila. "Věnovala jsem se škole. Až pak jsem se rozhodla, že zkusím casting Miss Czech Republic, a to je můj první krok k modelingu," svěřila studentka gymnázia v Lounech.

A co ji baví kromě studia? "Už odmalička se věnuji mažoretkám a twirlingu, mám i několik mistrovských titulů Evropy a České republiky," objasnila, že právě díky sportovnímu tanci má svoji dokonalou figuru. ■