Teď může jen litovat: Půvabnou finalistku české soutěže krásy opustil otec ještě před narozením

Finalistka Miss Czech Republic č. 3 Kateřina Zálišová vyrůstala bez otce.

Nejmladší finalistkou Miss Czech Republic je Kateřina Zálišová, která má číslo 3. Čerstvě plnoletá brunetka je v takové soutěži poprvé a vlastně ani neví, co ji to napadlo, se přihlásit. "Moje jediná zkušenost z modelingu je se školou, kdy jsme jeli do New Yorku a tam předváděli svoje kousky," vyprávěla.