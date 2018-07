8 celebrit, které letos vyrazily na dovolenou na jachtu: Takhle vystavují svoje křivky v plavkách

Tyto celebrity si odpočinek na jachtě velmi oblíbily. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rita Ora

Zpěvačka Rita Ora (27) nemá problém vystavit svou postavu v provokativním spodním prádle nebo v bikinách. Při dovolené na francouzské riviéře se vystavila, aby mohla nafotit sexy snímky a potěšit jimi své fanoušky.

Lottie Moss

Mladší sestra Kate Moss (44) Lottie na sebe v poslední době poutá pozornost odvážnými snímky. Jeden takový v bikinách poslala fanouškům i z dovolené na jachtě v Chorvatsku.

Sofia Richie

Mladičká modelka (19) vyrazila na jachtu do Mexika se svým starším partnerem Scottem Disickem (35) a jeho dětmi, které má s Kourtney Kardashian (39). Zažehnali tam pravděpodobně i údajný rozchod kvůli Scottově nevěře.

Selena Gomez

Zatímco její bývalý Justin Bieber (24) se zasnoubil s modelkou Hailey Baldwin (21), Selena Gomez (26) se bezstarostně slunila na jachtě s přáteli. V bikinách měla úsměv od ucha k uchu a určitě se nemusí bát, že by zůstala na ocet.

Shanina Shaik

Než se slavná modelka Shanina Shaik (27) vdala za DJ Ruckuse, vyrazila na rozlučku se svobodou na jachtu na Jamajku. Při pohledu na její postavu v plavkách jsme trochu zalitovali, že už je vdanou paní.

Izabel Goulart

Na nadšenou fanynku brazilského národního fotbalového týmu Izabel Goulart (33) je opravdu radost pohledět, o tom už jsme se nejednou přesvědčili. Nicméně na jachtě u brazilského pobřeží jí to v bikinách sluší snad jako nikomu.

Bella Hadid

Modelka Bella Hadid (21) působí, jako by byla stále na dovolené. Na svých sociálních sítích často sdílí fotky v bikinách ze své soukromé jachty. Vyráží na ni snad každý měsíc a my jí to jenom tiše závidíme.

Kendall Jenner

Modelku Kendall Jenner (22) můžeme na jachtě potkat poměrně často. Ať už je to s jejími sestrami z klanu Kardashian-Jenner nebo s kolegyněmi z modelingu, vždy neopomene fanoušky potěšit nějakou tou roztomilou fotkou v plavkách. ■