12 dní po čtvrtém porodu už se fotila v prádle: A takhle manželka slavného herce vypadá po 9 týdnech

Vzhledem k profesi, jež je zároveň její velkou vášní, se Hilaria dala po každém porodu velmi rychle do formy. Jistě jí k tomu dopomohlo i to, že jógu provozovala i v průběhu svých těhotenství a opět s ní začala hned, jak to šlo.

Ani se čtyřmi dětmi se nešidí. Prostě do cvičení zapojila i Carmen (4), Rafaela (2), Leonarda (1) i nejmladšího Romea. Už 12 dní po porodu posledního na ní nedávný jiný stav nebyl znát a nyní, po devíti týdnech od narození Romea, má figuru ve špičkové formě.

Hilaria Baldwin natáčí pro své fanynky instruktážní videa. Mají úspěch, takhle chce vypadat každá máma.

Hilaria je Baldwinovou druhou manželkou. S hereckou kolegyní Kim Basinger má herec ještě dvaadvacetiletou dceru Ireland. ■