První focení s partnerem: Velkou jizvu si slavná americká milionářka ze sexy snímku vyretušovat nenechala

Kylie Jenner a Travis Scott pro GQ Profimedia.cz

Památka na levé noze je výsledkem hry na schovávanou z doby, kdy bylo Jenner asi pět let. „Schovala jsem se za vysokou, uzavřenou bránou. Po dlouhé době, když mě sestra nenašla, jsem musela vyšplhat na jednu z ostrých tyčí, které z brány trčely. Ale uklouzla jsem a tyč si vrazila do nohy. Snažila jsem se odtáhnout, ale roztrhlo mi to celou nohu,“ popsala pro zmíněný magazín.

Jelikož fotila s partnerem, řeč nutně přišla na jejich osobní život.

Seznámili se na festivalu Coachella, hned po něm už Scotta mladá podnikatelka, která má našlápnuto stát se nejmladší miliardářkou, doprovázela na jeho tour. Dcerka Stormi se narodila po 41 týdnech jejich vztahu. Scott prý není nadšený z pozornosti, která je na rodinu jeho partnerky upřená, ale „bere ji“.

Kylie Jenner a Travis Scott na obálce amerického GQ ■