Simona Krainová brání kamarádku Daru Rolins: Tohle řekla o jejím ex Rytmusovi

Simona Krainová se zastala Dary Rolins. Michaela Feuereislová

Modelka Simona Krainová (45) se zastala zpěvačky Dary Rolins (45). Nelíbí se jí způsob, jakým dnes už expartner Patrik Rytmus Vrbovský (41) prezentuje lásku k Jasmině Alagič (29) na sociálních sítích. Den co den se vyznává z obrovské lásky k Jasmině a tvrdí, že nikdy nic tak silného necítil. A to už bylo moc i za Krainovou.

"Chápu i to, že se někdo může zamilovat, a přeju jim to. Ať jsou šťastní a mají padesát dětí. Není to o tom, že bych to někomu nepřála. Jenom si myslím, že slušně vychovanému chlapovi by neměl chybět takt. A ten mi tam chybí,“ naložila Simona Rytmusovi na slovenském webu Plus7dní a ještě přidala.

"Ať je to jakkoliv, nemůže být tak hloupý, aby nevěděl, že to té ženě může ublížit. Jakékoli vyjadřování lásky pro nějakou jinou ženu je sice pochopitelné, ale ne tři minuty po tom, co jsem se rozešel se svou životní láskou. Zdá se mi to prostě komické, ale vlastně asi nic jiného bych od něj nečekala. Ani mě to nepřekvapuje," dodala Krainová. ■