Ne, opravdu kvůli Fantomovi opery ještě moc nezhubnul: Marian Vojtko klame tělem, nosí stahovací prádlo!

Když jsme zpěváka Mariana Vojtka (45) potkali po pár týdnech, kdy nám svěřil, že je na dietě a začal pořádně cvičit, aby zhubnul do kostýmu v muzikálu Fantom opery, který má 14. září obnovenou premiéru, říkali jsme si, že šel opravdu do sebe. Po jeho panděru nebylo skoro ani stopy. Ale chyba lávky!

Když jsme totiž zažertovali, že už by mohl klidně na pódium vyrazit do půl těla stejně jako adepti na Muže roku, jejichž soustředění koncert, kde vystupoval, uzavíral, prozradil nám tajemství. "Mám takovou vychytávku, beru si pod normální tričko ještě stahovací. Tedy ono je funkční i jiným způsobem, protože tady v Jeseníkách je zima. Zároveň hřeje a stahuje," svěřil nám Marian s tím, že ale už tři kila doopravdy shodil, jen potřebuje ještě o něco víc.

"Letos ještě musím zaposilovat, ale příště bych už možná mohl ukázat i ty břišáky. Jen škoda, že už jsem podle vás starý a nemůžu do soutěže, protože je to jenom do devětadvaceti let. O věkovém limitu jsem neměl tušení. Ale jestli bude někdy nějaká seniorská soutěž, tak bych uspět mohl. A aby mě hned nepoznali, vezmu si samozřejmě na obličej masku Fantoma opery," žertoval zpěvák. ■