Druhá nejkrásnější Češka zabodovala: Získala modelingový kontrakt ve světě za milión korun!

Jana Šišková Michaela Feuereislová

Druhá nejkrásnější dívka Česka letošního roku boduje. Česká Miss Supranational 2018 Jana Šišková (23) získala exkluzivní modelingový kontrakt v Portugalsku. Za rok by jí měl na účtu přistát více jak milión korun.

Jana zabodovala na castingu celosvětového internetového módního domu, který spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými značkami jak je Valentino, Prada, Gucci nebo Saint Laurent .

Jana práci získala díky castingu, kterého se účastnily dívky z celého světa. "Má agentura Pure model management mě krátce po České Miss poslala na casting do Budapešti, po kterém klient kontaktoval mého agenta, že mě chce co nejdříve na pětidenní zkušební test do portugalského Porta. Po něm se měli rozhodnout o ročním kontraktu," prozrazuje Šišková.

A podařilo se. "Včera mě kontaktovala má agentura, že mě klient potvrdil. Je to pro mě obrovský úspěch. V portugalském Portu je nádherně, budu se sem hrozně ráda vracet," dodala druhá nejkrásnější dívka Česka, která se pyšní mírami 87-63-91 a měří 174 centimetrů.

■